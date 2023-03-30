圍捕狒狒致死惹議 民眾黨團籲制定誘捕動物SOP

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（中央社記者郭建伸台北30日電）六福村狒狒逃逸圍捕中槍致死引發爭議。台灣民眾黨團今天指出，圍捕狒狒過程荒腔走板，呼籲檢調盡速查明責任歸屬，農委會應制定誘捕動物的標準作業流程，植入晶片列管，別讓狒狒死得不明不白。

民眾黨團副總召賴香伶、黨團副主任楊寶楨今天舉行「狒狒被射殺，野生動物保護待加強」記者會。

賴香伶指出，狒狒於桃園市各區出沒時，農委會作為「野生動物保育法」的中央主管機關，理應啟動諮詢機制，派遣專家為地方政府提供行政指導。

賴香伶指出，農委會卻任由缺乏經驗的行政人員、私人機構，在無明確標準的情況下捕捉；管理動物園的觀光局或教育部，也未盡管理之責，呼籲相關部門吸取教訓，加強動物保護工作。

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賴香伶表示，都市擴張導致與野生動物生活領域重疊，衝突層出不窮，例如國立中山大學常常上演人猴大戰；台灣登記在案的大型動物園有6座，小型觀光農場20多個，未來動物脫逃的情況恐越來越多，農委會必須盡快訂定標準作業流程。

楊寶楨指出，六福村園方過去曾清點但表示動物沒有少，但如今狒狒中槍死亡後才改口承認，呼籲相關單位規範動物園為動物植入晶片，以便於列管，並以中、大型具危險性的動物為優先，在新進動物入園健檢時就施打晶片，避免日後再次抓捕及麻醉風險。（編輯：蘇志宗）1120330