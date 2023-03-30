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近海發現20具海上浮屍 監委申請調查

2023/3/30 17:55
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（中央社記者陳俊華台北30日電）監委葉大華、浦忠成今天說，西部9縣市發現20具海上浮屍，7名為越南籍，9名台灣籍，驚傳疑有非法偷渡及輕生等情形，警政署及海巡署是否確切掌握轄內偷渡集團動態，已申請自動調查。

葉大華、浦忠成透過新聞稿指出，經查從2023年2月18日到3月29日止，台灣西半部沿海地帶從北到南，陸續出現多具浮屍，包括桃園、新竹、彰化王功近海的離岸風機平台及雲林嘉義等地；經警察機關及海巡機關初步調查發現，計有20具海上浮屍。

監委表示，其中7名確定為越南籍是集體偷渡，9名為本國籍有自殺及意外身亡等情形，其餘4具遺體身分正在比對中，相關案件引發社會震撼；對此深表關切，申請自動調查。

監委指出，2月至今執行海上救生救難案件，發現多具屍體，內政部警政署及海巡署相關巡查是否周全、是否確切掌握轄內偷渡集團動態、有無對轄內可疑人船活動列管偵查並強化巡查執檢力度，以確保周邊海域安全，並維護人民生命安全，都待調查。

監委也說，相關越南籍人士是否涉及非法移工偷渡、船難或遭人口販運集團丟包，諸多疑義尚待釐清，將進行深入調查。（編輯：林克倫）1120330

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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