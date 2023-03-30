傳台灣在吐瓦魯駐千名軍力 外交部：絕非事實

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）近日有媒體刊登讀者投書，稱台灣海軍陸戰隊及海軍派駐軍力駐紮友邦吐瓦魯，外交部今天表示，相關內容絕非事實，呼籲媒體在報導及刊文前務必進行查證，勿轉發錯誤訊息，影響台灣與友邦的合作及交流。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，有國內媒體刊出讀者投書，以「斐濟怎麼被我們拔樁－台灣和吐瓦魯的外交合作戰」為標題，且引述來源不明、未經查證消息，指稱台灣海軍陸戰隊及海軍派駐1000名軍力，在太平洋友邦吐瓦魯。對此，外交部強調內容並非事實。

外交部表示，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）去年9月率團訪台期間，與台灣簽署「重申外交關係聯合公報」、「警政合作協定」、「海巡合作協定」及「海洋科學及工程研究中心備忘錄」，雙方承諾在打擊犯罪、警務及執法人員訓練加強合作，並強化海洋治理能力，為自由開放的印太區域盡心力，各項訪台成果皆與派駐軍力無關。

外交部指出，吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）去年6月出席「聯合國海洋大會」期間，因中國要脅修改吐國代表團名單並剔除台籍專家，柯飛以退會行動表達強烈抗議，並公開譴責中國蠻橫行徑。

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外交部表示，感謝柯飛堅定支持台灣的國際參與，台灣政府將持續與友邦及理念相近國家合作，共同因應中國在國際場域的惡意影響力。

外交部強調，中華民國與吐瓦魯邦誼緊密友好，共享的民主、自由、人權及法治價值是雙方邦誼基礎，兩國將持續在醫衛、教育文化、潔淨能源、海事安全、警政、氣候變遷及資通訊等領域合作，深化互利互惠的緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1120330