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柯文哲：台灣沒有九二共識 只有九六共識

2023/3/31 16:46
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（中央社記者郭建伸台北31日電）台灣民眾黨主席柯文哲說，台灣沒有九二共識，只有「九六共識」，自1996年台灣首次總統直選後，每次投票，台灣的主體性就愈強。不過柯文哲也坦言，因中美對抗及國際局勢，下一關暫時走不下去，維持現狀是不得已的選擇。

民眾黨27日舉行黨內公職人員共識營，中央黨部今天釋出柯文哲演講，內容觸及兩岸議題。

柯文哲表示，台灣在歷史上經過3個階段，第一階段是1949到1996年，當時是黨國體制與黨外對抗，成就了台灣的民主化。

柯文哲表示，第二階段是1996到2016年，1996年台灣首次總統直選，從那時起就建立台灣主體性，且每次投票台灣主體性就愈來愈強。

他強調，台灣沒有九二共識，只有「九六共識」。

柯文哲也說，1987年以前兩岸沒有交流，當時沒有「我們是台灣人」的概念，但政府開放大陸探親和兩岸交流，反而加深台灣的主體性。

柯文哲表示，目前台灣雖然已從大中華統一思想到確立台灣自主，但下一關暫時走不下去，原因是國際局勢與中美對抗。

柯文哲闡述，兩岸關係不是大陸與台灣，而是太平洋的兩岸，中國與美國對抗架構下的台灣問題。因中美兩國經濟體差距接近，未來10幾年內中美對抗恐難解，維持現狀是不得已的選擇。

柯文哲表示，現在這一刻要解決的不是統獨，因為台灣已達到自主性，現階段要解決民生問題。（編輯：翟思嘉）1120331

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