黃文峯、黃麗貞違紀挺侯 民進黨嘉義縣黨部開鍘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣24日電）民進黨嘉義縣黨部今天開評議委員會，針對黨員前省諮議員黃文峯、前太保農會總幹事黃麗貞、現任議員黃嫈珺在此次選舉期間挺國民黨總統候選人侯友宜，決議黃文峯、黃麗貞開除黨籍，黃嫈珺停權3年。

民進黨嘉義縣黨部評委召集人徐明勲透過新聞稿表示，受理黨員檢舉案件，對於任何違紀行為絕不寬貸，尤其黃家班歷次選戰皆有違紀事實，此次選舉更不意外出面力挺國民黨總統人選，因此選後儘速召開會議討論作出處置，以鞏固黨的團結。

評議委員會指出，黃文峯、黃麗貞違反紀律，曾公開發表支持非民進黨提名候選人，經查2人屬實，予以開除黨籍處分。另外，黃嫈珺予以停權3年處分，決議資料整理後將送交中央黨部中評會審查處理。

執委陳淑杏表示，許多黨員不滿黃文峯、黃麗貞、黃嫈珺過去選舉屢次挺藍行為，此次依舊不意外挺藍營侯友宜，開除黃家班黨籍聲浪不斷，尤其2022年地方選舉因違紀被黨部開除黨籍的黃麗貞，最後在中央黨部中評會審議後只停權3年。

陳淑杏希望黨中央收到地方黨部決議公文後，不要再重蹈覆轍，應勇敢開除黨籍，做出可以信服黨員的處置。（編輯：謝雅竹）1130124