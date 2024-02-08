外交部：感謝法外長挺台發聲 將持續深化雙邊合作

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（中央社記者溫貴香台北8日電）法國外長塞儒內今天針對中國變更M503航路回覆參議員質詢，他重申反對北京片面改變現狀，為首位對此發聲的歐洲外長，並挺台參與國際。外交部對此表達誠摯感謝，並強調將持續與法國攜手捍衛民主，並深化合作。

外交部今天發布新聞稿表示，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）2月7日在參議院答覆有關中國片面改變M503航路的質詢時重申，法國反對任何片面改變台海現狀的作為，並反對以武力及脅迫改變現狀；此外，法國重視台海航行及飛越的自由，並再次表明支持台灣參與國際組織。

外交部表示，塞儒內是首位針對M503航線爭議發聲的歐洲國家外長，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部指出，法國向來關注印太及台海區域情勢，除近年在與美國、澳洲及日本等國高層會談或多邊聲明中一再強調台海和平穩定的重要性外，更以實際行動多次派遣軍艦通過台海。

外交部並說，去年8月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）頒布「七年建軍法」，首度將台灣納入法案內容，是首個以立法方式強調台海自由航行權的主要國家。

外交部表示，台灣與法國共享民主、自由、人權及法治等普世價值，未來台灣將持續與法國攜手捍衛民主的核心價值，並深化雙方在經貿、科技、新能源及科學研究等領域合作。（編輯：楊凱翔）1130208