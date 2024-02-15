行政院提海保法草案 可劃設3類海洋庇護區

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為兼顧海洋保育及產業永續經營，行政院會今天通過海洋保育法草案，未來主管機關可劃設海洋庇護區，並分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理，若民眾違規進入核心區，最高可罰新台幣50萬元。

行政院會今天通過海洋委員會擬具的海洋保育法草案，草案共30條，分為總則、海洋保護區、海洋生物保育及罰則共4章，草案將送立法院審議。

草案明定海洋保護區類型，並允許中央主管機關劃設海洋庇護區，其下再分為核心區、緩衝區，以及永續利用區。核心區規範最嚴，禁止任何人及海陸域交通工具進入，但因為國安或軍事目的、海域巡防、經中央機關同意的科學監測，或是船舶連續不停迅速通過，且未從事航行以外的活動等則不在此限。

緩衝區須經中央主管機關許可，否則不得從事水產養殖、施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦；永續利用區則是需要經過中央主管機關許可，才能施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦等。

根據草案，中央主管機關若要劃設海洋庇護區，應設審議會，由專家學者、民間團體及有關機關代表組成，其中專家學者及民間團體代表人數不得少於委員總人數1/2，劃設後則應會商有關機關，擬訂海洋庇護區保育計畫。

罰則部分，未來民眾若違法進入海洋庇護區的核心區最高可開罰50萬元、緩衝區30萬元、永續利用區15萬元。

海委會主委管碧玲出席政院會後記者會時表示，海保法草案經過充分協調，整合專家學者、環保團體及部會，力拚公私合作保護海洋，將是一步穩健的草案，進入立法院後也會持續溝通，草案除賦予主管機關可以劃設海洋庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育措施、派遣觀察員蒐集資料等5大權限，也包含吹哨者條款以及公民訴訟等2大公民監督途徑。

管碧玲說明，與此同時，海保法也提供用海單位能在審議會時參與決策、庇護區兼容永續利用，以及信賴保護原則等3保障。

管碧玲強調，劃設海洋庇護區一定會經審議會，讓用海單位、專家、學者與官方充分討論，審議過程將經過充分科學調查，是非常漫長的過程，通過劃設後則將在海圖上顯示。媒體詢問，未來四接開發案是否會受到庇護區劃設影響，管碧玲回應，特殊個案會不會受庇護區影響，必須要看科學證據而定，目前無法回答。（編輯：張若瑤）1130215