民團呼籲 新國會落實轉型正義、政治檔案實質公開

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（中央社記者賴于榛台北20日電）公民團體今天舉行記者會說，今年是228事件77週年，近期將在台北市發起紀念遊行活動，訴求「誠實的歷史，健康的國家」，同時呼籲政府將政治檔案實質公開，新國會也須落實轉型正義。

鄭南榕基金會與蔡瑞月舞蹈研究社2017年起發動228.0紀念行動，呼籲「唯有誠實面對歷史，台灣才能成為健康的社會」，號召民眾走上街頭、莊嚴面對台灣歷史真相，鄭南榕基金會今天再與蔡瑞月舞蹈研究社、陳文成博士紀念基金會共同舉行記者會宣布發起228‧0紀念行動，並與多個民間團體合辦，預計24日在台北舉辦遊行，呼應當年「誠實的歷史，健康的國家」訴求。

鄭南榕基金會等公民團體共同透過新聞稿指出，轉型正義許多未竟的各項任務仍令人擔憂，面對再度執政的民進黨政府，以及任何政黨不過半的新國會，228.0紀念行動的所有公民團體提出3個訴求，要求總統當選人賴清德與民進黨政府，持續堅持轉型正義作為實踐台灣民主價值的重要工作，行政院與第11屆國會也應儘速提出轉型正義法案具體時程。

公民團體3訴求指出，新國會應落實轉型正義，各黨派皆有深化民主、維護台灣主權與人權的職責，國民黨立委應誠實面對過往歷史錯誤，繳回國民黨不當黨產、推動中正紀念堂轉型、修復受害者尊嚴；民進黨立委則應捍衛台灣主權和進步價值，持續推動轉型正義法案修正；民眾黨委員則該發揮關鍵少數力量，支持推動轉型正義法案。

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訴求2則說，目前促進轉型正義條例全文修正案，以及加害者究責專法、不義遺址保存專法、中正紀念堂管理處組織法修正案的修法期程仍遙遙無期，行政院和各黨派立法委員，應在既有基礎上儘速草擬通過可行的轉型正義法案，促進台灣各族群的和解與共生。

公民團體也表示，雖然去年立法院已經三讀通過政治檔案條例部分條文修正案以及國家機密保護法部分條文修正案，仍要呼籲新政府持續推進，請國安體系和行政部門依法行政，將政治檔案實質公開，不要再遮掩歷史真相，掩飾威權統治的加害者和參與者。（編輯：林興盟）1130220