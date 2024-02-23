印度學界研討會 台學者：會續推新南向政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里23日專電）台灣多名智庫學者參加印度學界新南向政策的研討會，亞洲交流基金會（TAEF）董事長兼總統府資政蕭新煌表示，台灣即將上任的新政府料將繼續推動新南向政策，且希望會愈做愈好。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院昨天下午舉辦「台灣新南向政策」研討會，邀請蕭新煌主講，與會者還有TAEF執行長楊昊、TAEF博士後研究員胡莎娜（Sana Hashmi）等一行8人。

蕭新煌在會中介紹新南向政策的「PPPP模式」特色，也就是政府、公司企業、民間團體與公民社會之間的各自推廣及跨部門合作，以及台灣重要旗艦計畫，並就如何在印度加強施展新南向政策提出建議。

他強調，新南向是一個獨立的區域政策，並非針對中國，而是真正希望透過多元交流，加強與東南亞、南亞和紐澳等18國之間的聯繫。

蕭新煌相信，5月20日新政府上任之後，料會更積極推動新南向政策，因為總統當選人賴清德之前曾以副總統身分參加玉山論壇，當時就認為應繼續推動新南向政策，而且希望愈做愈好。

研討會主持人、印度尼赫魯大學國際問題研究院教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）在會後受訪時告訴中央社，台灣新南向政策雖是「具體的策略」，但因偏重人民交流，且罕有大型計畫，因此能見度仍有加強的空間。

謝鋼指出，教育、衛生、中小企業發展、半導體與科技是台灣強項，且對新南向目標國家來說也非敏感領域，建議新政府可多在這些方面下工夫，提高新南向政策能見度，拉近與這些國家之間的關係。

他補充，以南亞國家而例，許多地區的交通連結不發達，發展也不足，新南向政策也可以協助這些國家解決這些問題；此外，經濟、社會、文化甚至是安全整合，都是台灣新政府可以出力的方向。

另一方面，尼赫魯大學教授拉賈戈巴蘭（Rajesh Rajagopalan）在研討會中提到，與台灣一樣，印度正面對中國的霸權主義挑戰，除了中印邊界問題之外，如果中國繼續壯大、美國影響力消退，許多東南亞國家與印度的一些鄰國可能會靠向中國。

拉賈戈巴蘭說，印度政府正透過避戰來爭取時間，加快追趕科技能力，並在國際上結交新朋友，因應來自中國的挑戰。

蕭新煌一行此次訪問印度，主要是參加為期3天的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）（編輯：韋樞）1130223