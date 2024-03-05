中研院吳介民：台灣多數人認為難維持現狀 選擇獨立多於統一

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）中研院社會學研究所研究員吳介民4日表示，「疑美恐中」在2024年總統大選發揮的作用難以量化，但中國因素長期效應仍在，中研院民調顯示，愈來愈多人認為台灣未來難以「維持現狀」。

吳介民在日本東海大學參加「台灣總統選舉和美中因素」研討會時表示，對於「中國因素」影響2024年總統大選持否定論、淡化論的人認為，相較於「中國因素」在2016年、2020年總統大選都扮演決定性角色，可以感受到台灣整體社會氛圍因為顧慮中國，而影響選民投票行為，在這次選舉，中國因素似乎沒有爆發成決定性因素。

他表示，然而如果把時間維度拉長、觀察台灣總體民意的變化，他個人對於「中國因素」持肯定論。他認為，中國因素在這次選舉發生幾個重要作用，包括對富士康集團查稅、查用地，逼退郭台銘參選。

他說，中國可以對郭台銘有這種影響力，在於郭台銘在中國有大量資產。中國政府雖然無法指定「非綠營」的總統候選人，但「可以讓特定的人不能選」，具有一定程度的否決權。

中研院社會學研究所研究員吳介民4日表示，根據民意調查，近年來台灣民眾主張「獨立」的比例下降，也愈來愈多人認為台灣未來難以「維持現狀」，必將走向獨立或統一。中央社記者戴雅真東京攝 113年3月5日

吳介民指出，中國近年來加緊對台灣的虛假資訊戰和認知作戰，包括2022年美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪台前後，2023年的雞蛋供應短缺事件，以及稱民進黨政府「引戰」等。

他表示，從過去8年對台灣選民的民意調查可以發現，如果對統獨選擇採取「一題問法」，此刻選擇要維持現狀、獨立、還是統一，有超過8成的人選擇維持現狀，統一最沒有市場。

如果繼續追問要選擇「維持現狀後獨立」、「維持現狀後統一」，還是「永遠維持現狀」。合併分析後發現，支持「統一」的依舊最低，但支持「維持現狀後獨立」的民意卻上升，在總統蔡英文2020年當選時，曾一度高於「永遠維持現狀」的民意。不過，近3年多以來，支持「維持現狀後獨立」的民意逐年下降。

第3項調查詢問民眾對台灣統獨的未來預期。在2019年之前，認為未來會「統一」、「獨立」的民意互有勝負。到了2020年，預期台灣未來會獨立的民意最高，和預期會統一的民意相差20多個百分點。不過，兩者差距之後逐年縮小。在2023年，認為台灣未來會獨立的民意微幅高於統一，排在第3的是維持現狀。

吳介民表示，從以上民調最重要的發現是，大多數台灣人目前都想要維持現狀，但絕大多數台灣人也都認為不可能永遠維持現狀，台灣未來不是統一，就是獨立。而在這兩個選項中，選擇獨立的高於統一。

吳介民並指出，擔憂台灣「被統一」和中國施壓統一的比例也呈現升高趨勢，來自中國的認知作戰，仍然是台灣政府和社會的頭痛問題。（編輯：陳慧萍）1130305