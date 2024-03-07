美聯邦開發金融機構幕僚長訪台 探索合作機會

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）美國國際開發金融公司幕僚長瑞伊率團訪台，外交部今天表示，瑞伊訪台期間將拜會外交部、國合會，就健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域探索合作機會。

外交部新聞稿表示，美國國際開發金融公司（DFC）幕僚長瑞伊（Jane Rhee）7日至8日率團訪台，期間將拜會外交部、財團法人國際合作發展基金會，並將與中華民國對外貿易發展協會及相關私部門代表交流對話。外交部對於瑞伊一行來訪至表歡迎。

外交部指出，台美雙方今年2月22日簽署「國際發展合作備忘錄」，國際合作發展基金會及美國國際開發金融公司將在合作備忘錄架構下探索合作機會。

外交部表示，瑞伊訪台將有助雙方攜手私部門，以更具創意且多元的方式在第三國進行合作。

DFC為美國聯邦政府的開發金融機構，2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，主要提供借貸、保證、直接資本投資及保險予參與發展援助計畫的私部門。（編輯：郭無患）1130307