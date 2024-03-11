總統令駐印公使請辭 陳牧民：借調期滿回校任教

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）總統令駐印度公使陳牧民已准辭職，應予免職。陳牧民今天向中央社表示，他請辭是因在中興大學教職借調期滿，需回校任教。

總統令今天公布，陳牧民免職自5月1日生效。陳牧民接受中央社記者電訪時表示，他是以學校借調方式出任駐印度公使，他今年9月即將屆滿借調期限4年，為了準備下學期回校授課，他向外交部提出在5月離職。

陳牧民指出，這段駐印經驗對他非常寶貴，他是目前唯一從學界借調擔任駐印度公使的案例，他以學者背景到印度工作，跟傳統外交官較不同的是，他常去大學智庫演講交流，深入印度學界與社會，這是一種滿好的經驗。

陳牧民說，印台對彼此關係發展有很高期待，這幾年也看到關係穩健成長，相信未來關係一定會更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，陳牧民表示，台印關係要發展到像台日或台美關係這種程度，需要更多接觸，短期來印度玩跟長期居住的經驗完全不一樣，台灣對印度還有不少互相不了解之處，包括做事模式、思維方式等，都需靠更多合作來溝通磨合。

陳牧民說，實際在印度工作過的人才有的特殊體會，是遠端工作或理論研究不能取代的；因此派駐過印度的台幹、外交官，未來都可成為推動雙邊關係重要的「知印派」，加上在台灣久住的印度族群愈來愈多，必然讓台印關係後勢看好。（編輯：蘇志宗）1130311