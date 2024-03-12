捷克烏克蘭事務特使將訪台 外交部：延續援烏量能

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）為延續台灣與捷克合作援烏量能及力道，外交部今天表示，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼將於18日至19日訪台，拜會政府部門商討合作援烏事宜，外交部誠摯歡迎。

外交部發言人劉永健與外交部歐洲司司長黃鈞耀今天出席例行記者會。黃鈞耀表示，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomas Kopečny）將於18日至19日訪台，拜會政府部門商討合作援烏事宜。

他指出，為延續台捷兩國合作援烏量能及力道，科佩奇尼繼去年11月間訪問台灣後再次來訪，外交部誠摯歡迎。

黃鈞耀說，科佩奇尼此次訪台主要目的，除深入討論兩國合作協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統，並希望與在台灣的烏克蘭社群晤談，進一步了解海外烏克蘭僑民對國家重建的期盼與建言。

此外，黃鈞耀表示，台灣與匈牙利兩國政府已於日前完成匈牙利國家獎學金協定效期展延5年換函程序，每年提供20個名額供民眾申請赴匈國就讀。

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匈牙利國家獎學金協定是在2018年11月由兩國換函同意生效，每年提供20個獎學金名額給台灣學生赴匈牙利攻讀學位，這個效期5年的獎學金協定於去年11月屆期。

黃鈞耀説，去年及今年即共有36人提出申請，匈牙利政府於日前與台灣完成協定展延5年計畫。在2028年前，每年提供20個獎學金名額給台灣學生前往匈國大學攻讀學士、碩士、學碩士一貫學程及博士等學位，或為期3到10個月訓練計畫，供青年學子申請。（編輯：郭無患）1130312