綠委拓展台灣國際空間 成立瑞士國會等友好協會

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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨立委林宜瑾、范雲、張宏陸今天舉行台灣參與世界貿易組織推動經貿國會外交聯誼會、台灣與瑞士國會友好協會、台灣與德國議會議員友好協會等6個協會或聯誼會成立大會，希望拓展台灣國際空間。

林宜瑾、范雲、張宏陸今天在立法院舉行台灣參與世界貿易組織（WTO）推動經貿國會外交聯誼會、台灣與瑞士國會友好協會、台灣與德國議會議員友好協會、台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線、立法院人權委員會，以及台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會成立大會。

林宜瑾指出，荷蘭國會、比利時聯邦眾議院都於近年通過挺台決議案，盧森堡也曾發聲挺台參與世界衛生組織，瑞士下議院更於2023年5月通過「加強下議院與台灣立法院合作」議案等，都能看出這些歐洲國家力挺台灣在國際社會的參與及合作。

林宜瑾說，不只在經濟上要有出路，民主與人權的深化也是大家努力的關鍵，而且致力跟世界上各個民主國家交好、交流民主經驗、深化人權保障意識，都是不可或缺的國際外交方向。

范雲發起並擔任這一屆立法院人權委員會長，並表示會持續強化跨國連結，以人權價值築起抗中國際連線，另也成立台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線。

張宏陸則續任台灣與德國議會議員友好協會會長，他表示，台灣與德國共享民主自由的價值，兩國雙邊貿易昌盛，學術文化等交流也很多。

德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）致詞表示，樂見國會友好協會的成立，也期待今年總統就職典禮時，陪同德國國會友台小組一同訪問台灣。

比利時台北辦事處處長馬徹（Matthieu Branders）指出，台灣與比利時在半導體研究、離岸風電、健康醫療等層面多有合作，希望能有更多的交流。（編輯：林興盟）1130315