電價擬調升 柯文哲：光電風電綠電吃飽讓台電虧損

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（中央社記者郭建伸台北22日電）電價預期4月起平均調幅11%，對此，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，電價調漲一定會讓老百姓受苦，「光電、風電、綠電都吃飽，然後讓台電虧損得一塌糊塗，然後再叫大家來補這缺額，今天不是這樣嗎？」

電價費率審議會今天登場，行政院同意撥補台電千億元，預期4月起電價平均調幅約11%。其中，每月用電700度以下住宅調漲5%，換算下來每戶一天電費將增加新台幣0.7元，估計約有1250萬戶受影響、占比93%。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後偕黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊接受媒體聯訪。

媒體詢問如何看待電價調漲。柯文哲表示，電價調漲一定會讓老百姓受苦，台電過去算是國營事業表現最好，且都有盈餘，但到民進黨執政後，特別在過去2年，竟然2年虧新台幣4000多億元。

柯文哲批評，「光電、風電、綠電都吃飽了，然後讓台電虧損的一塌糊塗，然後再叫大家來補這缺額，今天不是這樣嗎？」

黃國昌表示，電價調漲一定會造成民生物價波動，現在市井小民、平民百姓和年輕人，生活非常苦的狀況下，民進黨政府有義務要跟全民說清楚，為何民進黨派系權貴的綠電家族都賺得飽飽，台電卻虧得慘兮兮。

黃國昌批評，民進黨政務官，包含經濟部、政務委員、國發會，有多少人是幫忙護航綠電集團，不要每次都推給檢調調查。

黃珊珊表示，如今央行突然升息，未來房貸、物價會持續調漲，若電價繼續調漲的話，會造成民生物價更大的負擔，這是更嚴重的後果。（編輯：蘇志宗）1130322