綠青年部嗆藍白一樣爛 白回擊離年輕人越來越遠

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民進黨青年部在社群平台批評「藍白一樣爛」，民眾黨青年部副主任劉昱鴻今天說，民進黨最近積極想搶回年輕族群支持，但若搶青年票是用批評在野黨的方式，那真的離年輕人太遙遠，且只會越來越遠。

民進黨青年部在社群平台Threads發文指出，民眾黨主席柯文哲常說藍綠一樣爛，但是目前全台灣縣市長中，有案件被偵辦、起訴的，只有國民黨、民眾黨而已，「沒有藍綠一樣爛，只有藍白一樣爛」。

劉昱鴻今天透過聲明表示，過去8年綠色執政下，光電弊案、學甲爐渣案、高端疫苗與疫苗採購爭議、進口雞蛋弊端，特別預算常態化、前瞻計畫先射箭再畫靶大撒幣，台灣在綠色執政之下逐漸沉淪。

劉昱鴻指出，民進黨拿著偏頗數據，想轉移黨內從上到下風紀敗壞的事實，相信青年世代自有評斷。

劉昱鴻說，看看民進黨青年部的社群發文，實在替他們感到難堪，最近看到民進黨打算開節目、提供獎助學金等等，似乎想積極搶回年輕族群的支持，但如果搶青年票是用這種批評在野黨的方式，那真的是離年輕人太遙遠，而且只會越來越遠。（編輯：謝佳珍）1130321