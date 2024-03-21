柯文哲與黨代表座談檢討大選 坦言沒組織缺經驗磨練

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民眾黨主席柯文哲透過影片釋出與黨代表座談片段，其中提及大選檢討，他坦言犯3大戰略錯誤，第一是民眾黨在傳統媒體全軍覆沒，第二是幾乎沒有組織，第三則是黨內沒有一個人打過總統大選，缺乏經驗磨練。

柯文哲在總統大選後啟動檢討工作，日前赴全台灣各地與黨代表舉行座談會，並於昨天晚上透過YouTube頻道釋出與台中、新竹黨代表座談會片段。

台中場座談中，柯文哲談及2024總統大選檢討。他表示，其中有3大戰略錯誤，第一是民眾黨在傳統媒體全軍覆沒，第二是幾乎沒有組織，國民黨和民進黨的議員人數都是民眾黨的20倍以上，總兵力差太多，第三則是民眾黨裡面沒有一個人打過總統大選，缺乏經驗跟磨練。

柯文哲表示，民眾黨很誠實，不太會想害人，但對手招數太多，兵不厭詐，民眾黨需要培養能力防止被害，且需要有能力的政治幕僚。

柯文哲也表示，未來議員、里長等黨公職要建立不同群組，若未來第一時間發現問題，就能在群組裡說明。

柯文哲日前在網路拋出2026議員提名「N+1」計畫，但引發黨內基層反彈，認為恐導致現任議員落選。柯文哲在座談中也強調，「N+1」是戰略思維，沒有那麼強硬，如果該選區只有6席公職，而民眾黨已取得1席，要再取得第2席就很困難，但若該選區有11席公職，就有空間。

至於新竹場部分，柯文哲表示，民眾黨過去沒重視內部顧客服務，因為大選時組織部才6人，但這次大選結果使政黨補助款增加，未來將針對有效黨員及哲友會、監票部隊等支持者，成立客服系統，並強調服務至少會好兩倍。

柯文哲也提到，民眾黨要成立黨內投票系統，例如近來有國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員、大法官人事同意權，各機關團體可推薦人選，屆時黨內可開放黨員投票，而這些投票系統也可用於評分地方黨部主委。（編輯：翟思嘉）1130321