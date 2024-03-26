柯文哲指台智光案財團議會勾結 蔣市府反擊

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）前台北市長柯文哲今天說，台智光案是財團勾結議會。蔣市府反擊指出，監視器費用爭議來自柯文哲民國106年簽訂子約，3M2200費率也是從此衍生，呼籲柯陣營應拿出當年議價紀錄。

台智光合約爭議延燒，也讓前後兩任台北市長柯文哲、蔣萬安槓上。柯文哲今天接受媒體聯訪表示，蔣萬安稱要推翻他在民國106年的費率，「106年根本沒3M的費率」，盼台北市政府誠實面對，這是財團勾結議會案例。

蔣市府對此回應指出，現在媒體上討論的、與檢調相關的新聞，全部都與警察局監視器相關，這個情況從何而來，就是來自於106年柯文哲任內所簽訂專案合約造成的，不用去扯什麼母約，現在發生問題是子約，就針對子約面對問題、解決問題。

針對柯文哲稱106年沒有3M費率，蔣市府表示，柯市府在106年所簽訂的子約，規範日期是106年到125年，也就是說，從106年開始到125年間的所有費率，訂定方式都是依據106年所簽訂的合約進行；109年依照這個106年柯市府任內所簽的這個專案合約，他們定出新台幣2200元的3M費率。

蔣市府呼籲，前台北市副市長黃珊珊稱議價紀錄都在，既然如此就請柯陣營把所有公文及資料都拿出來攤在陽光下，或是至少說明一下當初的議價過程，是不是如同會議結論，廠商報了2200元，市府就直接照案通過。

柯文哲質疑明明2M就可以解決的問題，為什麼全部用3M；相同的費率，為什麼他編4.6億元預算、蔣萬安要編5.5億元。

蔣市府對此指出，因為柯文哲預計汰換的監視器也需要綁頻寬、在柯文哲任內又沒換完，蔣市府接手汰換、再加上新設置的監視器，都需符合111年議會決議但書，將網路傳輸全面從2M升級為3M，才會多編預算。

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據了解，2M頻寬傳輸時畫面的確會卡頓，所以3M頻寬需求很合理，柯文哲認為用2M就可以，實則是在拿北市的治安服務品質開玩笑。

蔣市府反問柯文哲，明明知道這約一簽就是106年到125年，卻故意講得只是在簽106年那一年而已，為什麼要刻意誤導大眾；且沒有任何一人能回答為何要特別簽專案合約，因為如果不簽、依照政府網際服務網（TGSN）規劃的公版價格會便宜非常多。（編輯：戴光育）1130326