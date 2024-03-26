綠：電動機車客服是藍御用公關公司 謝國樑應釋疑

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（中央社記者葉素萍、王朝鈺台北26日電）民進黨今天質疑，基隆市長謝國樑提出電動機車等許多不切實際政見，但是撥打環保局電動機車專案服務專線，接電話的竟是沒得標電動機車專案的威肯公關公司，而威肯就是謝國樑與國民黨的御用公關公司。

基隆市府環保局長馬仲豪指出，永景公司為經濟部許可登記的公司行號，環保局依法辦理「電動機車專案辦公室計畫」招標，永景公司所提供的文件均符合審查標準，並於評選委員會中獲得最高分，絕無外界所質疑情事。

永景公司負責人余昌勳解釋，他曾在威肯公司服務，老闆鼓勵他創業，草創初期雙方會合作分享資源，而基隆市府3月15日宣布青年電動機車新方案後，接到許多市民來電洽詢，因擔心無法兼顧執行專案其他部分，因此請威肯公司協助。

余昌勳認為，公眾人物問政應善盡良好查證義務，不應公開提出與事實不符的質疑，攻擊青年創業，對此他深表遺憾。

民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪、鄭文婷今天在民進黨中央召開「無『樑』市長亂花錢 改變看不見基隆大倒車」記者會。

戴瑋姍表示，謝國樑選前提出許多不切實際的政見，像是電動機車政策、染疫慰問金等，至今上任1年多來通通跳票，連重要的交通建設基隆捷運，選前喊用力爭取，上任後不出錢擺爛甚至高喊「門都沒有」與中央互槓，逼著中央、新北市、台北市幫忙分攤，然而省下的經費不懂妥善使用造福市民，反用在許多浪費市庫無助發展的莫名政策上。

鄭文婷提到，謝國樑的Gogoro政策，議會從去年就要求市府須訂定相關法規、編列預算及要有財政紀律，因此市府去年訂定「基隆市公益青年就業電動機車補助計畫」，但基隆市府上週推出新放案，公益不見了、免汰舊換新、青年定義也放寬，已不符合議會決議。新制沒修改相關規定就上路，市府竟大言不慚表示「一切依照議會決議辦理」，公然說謊。

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此外，鄭文婷也強調，撥打環保局電動機車專案服務專線，接電話的竟是沒得標電動機車專案的威肯公關公司，而威肯公關公司就是謝國樑與國民黨的御用公關公司，在2022年就獲得謝國樑競選期間近千萬元的生意。

鄭文婷質疑，基隆市府的公益青年就業電動機車專案辦公室委託專業服務計畫，標案記載標的分類為「勞務類94污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務」，得標的永景公司竟不具這些營業項目，而永景公司是去年7月新設立的公司，資本額僅100萬元，負責人余昌勳更曾任職威肯公關公司擔任專案經理。種種不合理的疑點，謝國樑應該說清楚。（編輯：張若瑤）1130326