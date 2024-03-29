立委成立影視音發展促進會 盼成產官溝通加速器

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（中央社記者林敬殷台北29日電）跨黨派立委今天在立法院舉行「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」成立大會，促進會會長民進黨立委林楚茵表示，影視音產業是最適合台灣重點發展的關鍵產業，期盼跨黨派、跨委員會立委所組成的促進會，以更實際的行動，公私協力一起為影視音產業的發展而努力。

跨黨派立委共同發起的「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，上午在立法院舉行成立大會，包括文化部長史哲、立法院顧問高明秋、文策院董事長蔡嘉駿、經濟部商業發展署主秘郭宇、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍等人也出席與會。

林楚茵表示，這幾年她在立法院致力推動相關修法，創造投資文創產業意願，促進影視音產業發展。文創產業可以用最少的資源，創造巨大的經濟產值，這正是台灣最適合重點發展的關鍵產業，希望透過跨黨派、跨委員會立委所組成的促進會，以更實際的行動，成為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，公私協力一起為影視音產業的發展而努力。

蘇巧慧指出，這8年來，感受到台灣的各行各業開始學會打團體戰，像是她選區的鶯歌陶瓷，逐漸以一個城市、一個TEAM，甚至國家隊的概念，向全球的市場競爭。促進會將從過去針對單項作品的推廣，走向打造國家隊方向，在座的產業界代表都代表一個平台，眾人的力量匯集起來，讓產業發展起來。

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文策院董事長蔡嘉駿說，文策院近來投資的力道加大很多，今年第1季還沒結束，就已經累積30個公司和專案，產業的復甦和振興，光靠政府是不夠的，去年的文創法修正，通過租稅優惠減免的條文，讓許多過去不願進場的大企業紛紛進場，目前預計合作的基金規模已近新台幣140億元，期盼未來促進會與產業持續攜手，創造更好的發展未來。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，文創內容是年輕人發揮創意、實現夢想的最佳舞台，也是台灣值得永續發展的產業，期待未來促進更多產業面、政策面、工作環境面的優化與發展，在產業積極跨領域合作的同時，樂見也期待更多國會跨小組溝通、以及政府跨部門的協作，一起打造台灣文化軟實力。（編輯：張均懋）1130329