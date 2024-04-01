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周萬來盼推動國會擴建 總務處研擬後向韓國瑜報告

2024/4/1 15:31
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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院秘書長周萬來今天在立法院說，他很極力想推動國會擴建，關於國會擴建議題，立法院總務處會研擬，再向立法院長韓國瑜報告，透過黨團協商，在有共識的情況下繼續推動。

第10屆立法院為討論擴建議題，邀專家成立諮詢委員會，並將中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處，列為優先考慮的擴建基地。

立法院司法及法制委員會今天排審國會改革相關草案。民進黨立委陳俊宇質詢提到，國會改革除了從法制面進行，攸關議事品質的硬體設備也亟需改革。早在1990年就有立法院要遷建至華山車站的計畫，但後來沒有成功。

陳俊宇表示，上一屆的立法院在時任立法院長游錫堃的帶領下，已選出6個擴建基地，未來國會擴建的是從這6處擇一，還是不排除增加新的選項，他也期待國會擴建工作能加速啟動。

周萬來表示，現在由立法院總務處進行研擬，總務處的報告出來時，會再跟立法院長韓國瑜報告，看要怎麼處理，透過黨團協商有共識的情況下再繼續推動。

陳俊宇詢問，是否還沒有掌握相關期程。周萬來說，以他個人的立場來說，希望國會要擴建，在這個職務上也很極力想推動。（編輯：翟思嘉）1130401

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