花蓮強震 加拿大朝野送暖讚揚台灣防震措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）花蓮強震釀9死、逾千人受傷，加拿大總理杜魯道第一時間表達慰問，並 表示將隨時為台灣提供支持。加拿大媒體也大幅報導地震消息，關注災情之餘，更讚揚台灣防震準備居全球第一。

杜魯道（Justin Trudeau）今天召開住房政策記者會，一開始就主動發言慰問台灣地震災情，他說：「新聞說明會開始前，想先關注台灣震災的驚人消息。加拿大已準備隨時提供必要協助並已與台灣官員取得聯繫，政府將致力確保受影響的公民獲得必要協助。」

外交部長趙美蘭（Melanie Joly）和國際發展部部長霍森（Ahmed Hussen）均在「X」社群平台上表達慰問，稱「深切掛念歷經昨日地震之台灣人民，心與所有受災情影響及失去摯愛者同在。」

許多聯邦參眾議員紛紛向台灣人民致意送暖，其中魁人政團黨黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）不僅提到「精神與台灣民眾同在」，還讚揚台灣有「穩固的建築與預防措施而因此挽救了更多生命。」

加拿大各大媒體均大篇幅報導地震消息，加拿大廣播公司（CBC）製作了近7分鐘關於台灣地震的特別報導，去年曾造訪台灣的華裔張姓主播Andrew Chang詳細介紹台灣地形結構和救災準備等資訊。

CBC並現場專訪駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁，說明台灣地震災情和救災的最新消息。曾厚仁感謝加拿大朝野各界關注，特別感謝總理杜魯道和內閣部長等第一時間慰問並允諾協助，也感謝許多加拿大人民的關心。

有2名加拿大人在花蓮山區受困，曾厚仁稱很慶幸兩人已獲救、安全無虞。

加拿大CTV電視新聞在報導災情時，特別強調台灣「有嚴格的建築防震規範、廣泛的公眾教育、完善的預警系統，是世界上預防及因應地震最先進的地區。」

加拿大自然資源部地震學家凱西迪（John Cassidy）稱，加拿大即將於未來一、兩個月內會啟動「國家地震預警系統」，就是類似台灣的系統，使用傳感器網絡來檢測地震，可向處於危險社區發出警報，爭取多一些時間來挽救生命。（編輯：陳慧萍）1130404