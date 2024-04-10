更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
首頁 / 政治

美海外退軍協會參訪退輔會職訓中心 肯定輔導就業

2024/4/10 17:42（4/10 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人10日前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。（退輔會職訓中心提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月10日
美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人10日前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。（退輔會職訓中心提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北10日電）美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托等一行人，今天前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況。沙勉托表示，參訪目的主要是想了解台灣對退伍軍人在役後轉職訓練與就業輔導現況，期待未來有更多合作與交流機會。

退輔會職訓中心今天發布新聞稿指出，美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托（Duane Sarmiento，另譯：薩明多）今天在退輔會官員陪同下，前往退輔會職訓中心參訪，參觀各職訓工場軍人役後職訓實況，退輔會就學就業處處長池玉蘭率職訓中心主任關永忠，與主管團隊接待與介紹職訓現況，雙方並就軍人役後職訓及就業輔導等意見進行交換。

沙勉托聽取簡報後，隨即參觀各訓練工場，包括了數位網路行銷班、機械設計與CNC多軸加工班、飛機維護工程班及消防安全設備管理班等訓練實況，對職訓中心積極開辦各類職業訓練與訓後就業輔導的用心，及其近年來連續獲得人才發展品質管理系統（Talent Quality-Management System，TTQS）金牌獎，以及國家人才品質發展獎等殊榮深表肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沙勉托表示，此次訪問職訓中心的目的，主要是想了解台灣對退伍軍人在役後轉職訓練與就業輔導現況，台灣的退伍軍人社團在維護和平、自由以及參與國家經濟發展方面發揮著相當重要作用，除了表達敬意外，並期待透過這次訪問進一步了解台灣的軍人退後輔導事務和相關照顧，更表達美國退伍軍人協會將繼續支持台灣的軍人和退伍軍人，期待未來有更多合作與交流的機會。

關永忠提到，近年來，職訓中心積極配合國家產業政策及就業市場趨勢，積極開發及創新職業訓練課程與更新訓練設備，以符合就業市場需求，輔導退伍軍人取得一技之長，順利投入職場。（編輯：張若瑤）1130410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78