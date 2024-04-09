總統：借鏡美海外退軍協會作法 提升退伍軍人照顧

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（中央社記者賴于榛台北9日電）總統蔡英文今天接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長沙勉托時表示，期盼台灣能夠獲得訪團專業意見，透過經驗分享，提升彼此對退伍軍人和眷屬的照顧，讓退役官兵的生涯發展，獲得更全面協助。

蔡總統今天在國家安全會議秘書長顧立雄、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬等人陪同下，接見由沙勉托（Duane Sarmiento，另譯：薩明多）率領的美國海外作戰退伍軍人協會訪團。訪團也將前往台北榮民總醫院、台北榮家及職訓中心等機構觀摩交流。

蔡總統歡迎沙勉托首次訪台，也很高興再次見到協會執行長賈魯奇（Ryan Gallucci，另譯：賈路奇），明天是台灣關係法立法滿45週年的日子，見到兩人來訪，代表雙方促進台灣和美國的合作交流。

蔡總統也感謝美國海外作戰退伍軍人協會去年通過決議文，呼籲美國政府及國會遵循台灣關係法，協助台灣強化自我防衛能力，維護台海的和平穩定，並持續深化台美夥伴關係。

蔡總統指出，台美堅實夥伴關係來自於各領域友人的支持，就如同美國海外作戰退伍軍人協會與退輔會締結為兄弟會，讓雙方互訪更加頻繁。

蔡總統表示，長期以來，美國海外作戰退伍軍人協會對於政府照顧退伍軍人政策具有高度影響力，期盼台灣能夠獲得訪團專業意見，透過更多的經驗分享，提升彼此對退伍軍人和眷屬的照顧，讓退役官兵生涯發展，獲得更全面協助。

沙勉托表示，美國退伍軍人事務部宗旨是為照顧那些經歷過作戰的倖存者及其家人和孤兒，而台灣的退輔會也是服務退伍軍人，表現十分傑出，因此雙方互相交流想法相當重要，他們對此行充滿期待，期盼未來能看到台灣退輔會官員到訪華府，進行更多交流討論。

他也強調，今年協會將再次通過相關決議，繼續推動美國國會支持台灣。（編輯：郭無患）1130409