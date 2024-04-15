吳釗燮：以色列及伊朗台灣僑民安全無虞 密切觀察當地情勢
2024/4/15 11:38（4/15 11:56 更新）
（中央社記者游凱翔台北15日電）伊朗以無人機、導彈攻擊以色列，外交部長吳釗燮今天表示，目前在伊朗約20名歸化當地僑民，以色列也有相關眷屬、學生（共約200人），目前安全均沒有問題，同時密切觀察當地情勢。
吳釗燮上午至立法院外交及國防委員會專案報告「國際合作發展具體成效及未來目標」，並備質詢。
伊朗透過無人機、導彈攻擊以色列，吳釗燮會前受訪時說明在伊朗、以色列僑民安全狀況。他表示，外交部相當關注當地僑民安全，目前在伊朗約20名歸化當地僑民，以色列也有相關眷屬、學生，目前安全均沒有問題，並密切觀察當地情勢。
吳釗燮提到，對於伊朗攻擊以色列，台灣與民主國家同步譴責；外交部昨天也發布新聞稿指出，台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以溝通方式解決分歧，避免危機持續擴大。
外交部事後補充說明，目前在以色列的民眾，含眷屬共約200人。
吳釗燮答詢民眾黨立委林憶君時也提到，外交部持續關注當地情勢，伊朗已對外宣稱行動結束，且在以色列境內造成的傷害也非常少，美國等國際社會亦希望促成區域戰爭、衝突不要升級，台灣也會密切關注。（編輯：張均懋）1130415
延伸閱讀外交部：伊朗嚴重破壞全球和平穩定 籲溝通解決分歧伊朗攻擊以色列99%飛彈被攔截 中國學者：深遠影響台海軍備紐時：以色列總理與拜登通話後 取消報復攻擊伊朗美官員：白宮準備10天 海空齊發重挫伊朗對以色列攻擊伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
- 2024/04/15 12:44
- 2024/04/15 12:05
- 吳釗燮：以色列及伊朗台灣僑民安全無虞 密切觀察當地情勢2024/04/15 11:38
- 2024/04/15 10:53
- 2024/04/15 10:02
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
伊朗攻擊以色列99%飛彈被攔截 中國學者：深遠影響台海軍備