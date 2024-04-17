馬文君質疑潛艦國造有弊端 邱國正：進一步釐清

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（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部長邱國正今天機密報告潛艦國造進度，國民黨立委馬文君質疑，此案在採購、後勤及技協人員有弊端。邱國正回應，任何採購相關類別專案，若為求快而精簡人力未有督管，就易傳弊端，將會釐清。

潛艦國造專案召集人黃曙光日前向總統蔡英文請辭國安會諮委、潛艦國造專案召集人，並在昨晚發布聲明指出，請辭是身心俱疲與他人無關，更無關任何政治因素，並呼籲，有心人勿再惡意攻擊、敗壞社會風氣，勿再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。

邱國正今天赴立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。

馬文君質詢表示，潛艦國造在採購、後勤及技術協助顧問人員方面都令人懷疑有弊端，要求國防部徹查。此外，馬文君也認為，黃曙光日前向她撥髒水，但現在說辭職就辭職。

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邱國正答詢表示，他肯定黃曙光做人、做事的認真負責態度。但邱國正也坦承，包括任何類型的採購相關專案，若是為了求快，將人力精簡，導致督管部門並未參與，就容易傳出弊端。

因此邱國正承諾，會在任內最後時間，針對立委質疑釐清。國防部官員會後指出，邱國正所言並非專指潛艦自製有弊端，而是各單位相關建案，都必須完備督管制度，編組完整才能減少弊端產生。（編輯：蘇龍麒）1130417