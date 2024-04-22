卓榮泰組新內閣 23日公布第5波人事

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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布4波，民進黨今天晚間發出媒體採訪通知，將於23日上午10時在台大醫院國際會議中心，舉行內閣人事第5場發布會。

總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 出任行政院長、前文化部長 鄭麗君 鄭麗君小檔案 生日：1969年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 出任行政院副院長，國發會主委 龔明鑫 龔明鑫小檔案 生日：1964年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 轉任行政院秘書長，前台中市議員 陳世凱 陳世凱小檔案 生日：1977年5月12日

出生地：新竹市

學歷：東海大學政治系

經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員 看更多 關閉 出任行政院發言人。

卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長 劉世芳 劉世芳小檔案 生日：1959年8月13日

學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士

經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委 看更多 關閉 、交通部長 李孟諺 李孟諺小檔案 生日：1966年12月12日

學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士

經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長 看更多 關閉 、法務部長 鄭銘謙 鄭銘謙小檔案 出生：1958年10月12日

學歷：國立中興大學法律學系

經歷：台北地方檢察署署長（現職）、台南地檢署檢察長、雲林地檢署檢察長、法務部廉政署副署長、法務部廉政署主任秘書、法務部法規委員會參事、法務部法律事務司副司長、法務部廉政署署長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長 看更多 關閉 、教育部長 鄭英耀 鄭英耀小檔案 生日：1955年10月12日

學歷：政治大學教育研究所博士

經歷：中山大學教育所教授、高雄市政府教育局局長、台灣產學策進會理事長、高等教育評鑑中心基金會董事、工業技術研究院董事、中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人 看更多 關閉 、文化部長 李遠 李遠（小野）小檔案 生日：1951年10月30日

學歷：國立台灣師範大學生物系學士

經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長 看更多 關閉 （小野）。

第三波內閣人事，包括經濟部長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 、數位發展部長 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 、國家發展委員會主委 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 、國家科學及技術委員會主委 吳誠文 吳誠文小檔案 生日：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 、金融監督管理委員會主委 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 、公共工程委員會主委 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 。

第四波內閣人事，由 彭啟明 彭啟明小檔案 生日：1970年5月27日

學歷：國立中央大學大氣科學博士

經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長 看更多 關閉 出任環境部長、 邱泰源 邱泰源小檔案 生日：1956年10月30日

學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士

經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長 看更多 關閉 出任衛福部長、 何佩珊 何佩珊小檔案 生日：1967年12月29日

學歷：輔仁大學大眾傳播系

經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長 看更多 關閉 出任勞動部長、 古秀妃 古秀妃小檔案 生日：1972年7月28日

學歷：東海大學歷史系

經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員 看更多 關閉 出任客委會主委、 曾智勇 曾智勇小檔案 生日：1962年2月28日

學歷：國立台灣大學法律學系學士

經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書 看更多 關閉 出任原民會主委。

目前卓榮泰內閣還有外交部長、國防部長、財政部長、陸委會主委、農業部長等，尚未公布人選。（編輯：張若瑤）1130422