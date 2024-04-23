美眾議員：繁榮台灣是成功故事 更是印太穩定力量

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）美國眾院共和黨黨團會議秘書長麥克林率跨黨派訪團來台，麥克林今天說，世界局勢變化不斷，台灣繁榮社會、民主及多元都是成功故事，更是印太穩定力量。台美互信互利，美國不會忘記對民主自由友誼的承諾。

外交部長吳釗燮今天晚宴款待美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林（Lisa McClain，另譯：麥珂蓮）跨黨派訪問團。晚宴前，外交部舉行記者會，邀請麥克林、眾議員奇爾迪（Dan Kildee）以及眾議員艾福特（Mark Alford）致詞，外交部副發言人蕭光偉、外交部次長謝武樵等人出席。

麥克林表示，能到美麗的台灣訪問感到榮幸，這是一個跨黨派的訪團，支持具有民主及韌性的台灣，正當世界局勢變化不斷，台灣人民所展現的繁榮社會、民主發展及多元價值，都是成功的故事，更是印太區域的穩定力量。

麥克林指出，隨著中國帶來的挑戰愈來愈多，台灣雖面臨壓力卻能屹立不搖，台美關係建立在互信互利的基礎之上，美國不會忘記對民主自由友誼的承諾。

媒體關切，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，麥克林說，美國應該展現出支持和平穩定的立場，經濟交流發展很重要，但也應強調要以和平的方式進行交流，在軍事、教育領域上，中國不是美國的好朋友，美國必須確保「我們是自由世界的領袖」，希望布林肯能清楚表達這樣的態度。

談及台灣關係法45週年，奇爾迪說，恭喜台灣日前成功完成民主選舉，展現台灣是個民主自由的繁榮社會，台美共享這些價值，台灣關係法是雙邊交流的核心之一，彼此得以深化經貿、文化關係。

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他指出，台美應強化現有關係，美國國會和台灣人民站在一起，不分黨派都支持與台友誼，而台灣將迎來新政府，期待繼續深化往來與交流。

艾福特表示，此次訪台親眼見證台美友好關係，特別是人民之間的交流密切、有著真摯交情，面對中國的挑戰，台灣堅持民主信仰，美國也支持台灣具備自我防衛的能力，「對台灣的支持不會變」，台美及理念相近國家必須團結一致，致力守護印太區域的自由與穩定。（編輯：翟思嘉）1130423