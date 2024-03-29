英國官方數據：2023年溫室氣體排放下降5.4%

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）根據今天公布的官方數字顯示，英國去年的溫室氣體排放減少5.4%，主要是由於燃氣發電減少。

法新社報導，政府的暫定數據顯示英國去年所有的溫室氣體淨排放量，估計約合3億8420萬噸，而2022年為4億620萬噸。

2023年英國的溫室氣體排放相較1990年更減少達52.7%，其中二氧化碳排放去年減少6.6%至3億280萬噸。

英國政府表示，數據顯示他們正穩步邁向淨零排放。

英國能源安全大臣柯迪諾（Claire Coutinho）說：「繼英國成為首個將碳排量減半的主要經濟體後，我們的排放量又有新的下探。」

英國政府的目標是在2050年底前實現淨零。

政府報告指出，用於發電的天然氣去年減少21.1%，「主要是因從法國進口的電力增加，以及英國電力需求持續減少」。

報告提到，需求減少主要是因「技術進步帶來的更高效率，以及能源密集產業的相對重要性下降」。高能源價格也可能是因素之一，使建築和工業暖氣設備使用的燃料減少。

核能和再生能源占去年發電的56.7%，高於1990年的22.2%。

國內運輸仍是英國最大的排放源，去年占碳排量的29.1%，幾乎全部都是二氧化碳，主要源頭是使用汽、柴油的道路交通工具。

然而道路交通的排放量去年下降1.4%，這是自2020年因COVID-19疫情導致旅行嚴重受限以來再次下降。

德國今年1月報告稱去年的二氧化碳排放減少9.8%，這是由於煤炭消費大幅下降及國內工業面臨危機。法國上週則表示，國內溫室氣體排放量較同期下降4.8%。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130329