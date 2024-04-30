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監委巡察台電龍潭儲能場 瞭解強化電網韌性建設

2024/4/30 11:18
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（中央社記者陳俊華台北30日電）監察院長陳菊29日率監委巡察台電龍潭超高壓變電所暨儲能場，瞭解強化電網韌性建設計畫執行情形。與會監委關注關鍵基礎設施的安全維護與資通安全、對於核電延役的態度及準備情形等。

監察院透過新聞稿表示，陳菊與財政及經濟委員會召集人賴振昌、內政及族群委員會召集人王麗珍等監委，29日到桃園、新竹地區巡察台電公司強韌電網建設、儲能場安全、工研院淨零科技研發情形。

監察院說，監委實地巡察台電龍潭超高壓變電所，瞭解強化電網韌性建設計畫執行情形、龍潭儲能場安全管理、象徵節能的儲能場為何成為鄰避設施及抗爭對象，經濟部能源署執行淨零十二項關鍵戰略的電力系統與儲能執行情形。

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監察院指出，監委關注國家重要關鍵基礎設施的安全維護與資通安全、力暘光電案嚴重損及政府形象有無防弊機制與監督措施，並期許能源署與台電公司善用數字及平易近人的語彙，進行社會溝通。

另外，監委也詢問經濟部及台電，對於核電延役的態度及準備情形、台電人力斷層及人才養成情形、能源轉型進度、工研院對於研發專利保護及技術轉移情形、輔導中小企業掌握碳排放、氫能等前瞻能源的研發及應用情形等議題，並進行意見交流。（編輯：張均懋）1130430

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