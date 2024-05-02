藍委質疑吳秉叡不在場有人代投票 綠：歡迎立院調查

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北2日電）國民黨立委羅智強、羅廷瑋、葉元之今天召開記者會，質疑4月30日立法院會當天，民進黨立委吳秉叡離開後，議事表決時卻顯示有投票，呼籲民進黨調查「代投」事件。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，歡迎立法院好好調查，如果有任何涉及代投行為都要一視同仁，徹查到底。

羅智強、羅廷瑋、葉元之共同召開「吳秉叡不在場投票？誰偽造文書踹共」記者會，羅智強指出，民進黨不要雙標，說清楚是不是有民進黨立委偽造文書，使公務員登載不實。

羅智強質疑，依照民進黨的標準，特別是吳思瑤在國民黨立委盧縣一「代投」的案件中，第一時間跳出來喊「偽造文書」，現在吳思瑤應該說清楚，吳秉叡事件是不是「偽造文書」。

記者會上，葉元之拿出自己拍攝的影像，質疑當天民進黨立委楊曜曾出現在吳秉叡座位附近，形跡可疑。

羅廷瑋提到，自己就是前受害者，日前只是坐在盧縣一旁邊就被綠營質疑有「代投」嫌疑，他呼籲新國會要能開大門走大路，建立新風氣。

葉元之說明，之前在盧縣一「代投」案件中，綠營稱要國民黨把人交出來，甚至要國民黨主席朱立倫道歉，所以這次是否也應比照要求綠營把人交出來，請民進黨主席賴清德出來道歉。

對於藍委質疑吳秉叡不在場有人代投票，吳秉叡今天在立法院面對媒體追問時答，「我不知道」。

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另外，民進黨團今天召開輿情回應記者會，吳思瑤強調，之前盧縣一人在中國，也沒有在立法院會簽到，卻可以領到立法院會表決卡並被隔海投票，因此立法院長韓國瑜頒布最新、最嚴格的規定，往後立委人在場才可以發表決卡，一離場則馬上抽卡，這種作為民進黨團支持嚴格執行，也絕對支持強化國會自律，希望未來不要發生代投行為。

吳思瑤透露，對於葉元之的指控，吳秉叡很坦率說明，當天有投第7案、第8案，進行第9案時確實離場，如果葉元之要指涉其他立委代投就提出證據，也歡迎立法院好好調查，但同樣地，也要一併查清楚盧縣一隔海被投票的離譜行為，如果有任何涉及代投行為都要一視同仁，徹查到底。（編輯：張若瑤）1130502