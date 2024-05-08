綠委批藍營錢坑法案 揚言提反攻大陸特別條例反制

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（中央社記者葉素萍台北8日電）朝野明天將協商環島高速鐵路建設特別條例等草案，民進黨批評這是3大錢坑法案；民進黨立委蔡易餘今天在中常會反諷揚言，為凸顯國民黨近來提出諸多特別條例凌駕行政權的荒謬，將研擬提出「反攻大陸特別條例」。

民進黨今天召開中常會，黨主席賴清德因另有公務，由民進黨立院黨團總召柯建銘代理主持中常會。柯建銘向中常委說明近來國會攻防情況指出，藍白在國會聯手狼狽為奸、出賣國家利益，就是要讓台灣國會香港化，製造混亂，讓執政黨無法執政。

朝野明天將協商國民黨立院黨團總召傅崐萁等人提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」。柯建銘說，藍營試圖要在週五院會表決通過，以特別條例凌駕行政權，毀憲亂政，他呼籲黨內一定要團結，守護國會民主，這是非常重要的歷史時刻。

與會人士轉述，蔡易餘在中常會表示，國民黨違憲、凌駕行政權，訂一個特別條例就要處理，但光這3個特別條例就要數兆元經費，卓榮泰內閣其他事都不用做了。

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與會人士轉述，蔡易餘諷刺說要提一個「反攻大陸特別條例」，著重「1年準備、2年反攻、3年掃蕩、5年成功」，來凸顯特別條例綁架行政權有多荒謬。在場的其他中常委聞言，不禁莞爾。

蔡易餘會後接受媒體訪問說明，國民黨把特別條例變成太上母法，凌駕行政院預算、凌駕其他法律，反攻大陸不知道要花多少兆預算，他要再思考一下，要多找學者來討論。（編輯：謝佳珍）1130508