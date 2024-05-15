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國民黨盤點賴清德選前政見 籲新政府及早規畫勿跳票

2024/5/15 12:32
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）總統當選人賴清德將於520就職，國民黨今天盤點賴清德競選期間提出的政見，期許賴清德政府及早規畫，不要讓政見跳票；並呼籲民進黨共同推動福國利民的法案，不要只會情緒勒索在野黨，參加總統就職典禮。

國民黨今天召開記者會，國民黨台北市議員詹為元指出，民進黨曾喊出2025年綠能發電要達到20%，現在看來已經確定跳票。賴清德在選舉的時候提到第二次能源轉型，提出氫能源、生質能、海洋能源等等的再生能源，這些能源是否能夠真的落實，如何提出具體的措施，絕對是未來國會監督的焦點。

詹為元指出，賴清德在選舉時提出如果未來有新技術，並能解決核安與核廢料問題，且社會可以接受，新政府不排除運用核能，因此外界關注民進黨政府是否還會繼續閉著眼，不看國際趨勢，擁抱非核家園的神主牌，讓台灣不斷陷入跳電危機。

國民黨新北市議員陳偉杰則說，賴清德說要成立「百億青年圓夢基金」，鼓勵年輕學子開拓國際視野，也歡迎外國優秀孩子來台灣交流，還要讓基金水位一直都保持在新台幣百億元。

他呼籲即將上任的新內閣趕快把預算編出來，百億基金不是小數目，全民都很關心錢從哪來，相信賴清德不會開支票騙選票、拿到選票就跳票。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1130515

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