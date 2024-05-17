柯文哲：赦扁議題不應透過媒體放話 最後變耍人家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北17日電）總統府昨天表示，總統蔡英文無特赦前總統陳水扁的決定。民眾黨主席柯文哲今天表示，這種重大事件應該總統自己出來說明，不應透過媒體放話測風向，結果變成這種局面，「整個事件到最後變成是耍人家」。

柯文哲上午赴民眾黨團參與黨團會議，會後接受媒體訪問。

談及特赦陳水扁一事，柯文哲表示，他一週前就講過，這種重大事件應該總統自己出來說明，不應透過媒體放話測風向，結果今天變成這種局面，甚至有陰謀論指前後任總統互相推卸責任，「整個事件到最後變成是耍人家」。

柯文哲表示，他認為不是叫特赦，正確講法是要做妥善解決，以陳水扁保外就醫的狀態繼續下去，這樣拖下去不是一個民主國家該有的現象。

國民黨主席朱立倫昨天赴立法院議場探視黨籍立委與民眾黨立委黃國昌握手時說「這是我們新北的」，媒體詢問這是否象徵藍營釋善意。柯文哲未正面回應，但表示先解決今天的問題，推測的話就以後再處理。

談及京華城案爭議，柯文哲表示，他的態度就是把會議紀錄全部都上網公開，看哪個地方有問題再來討論，但其實京華城的資料超過1600頁，他才不相信議員有看，而且這種泥巴仗，已經打了快一個月了。（編輯：林興盟）1130517