關注COVID-19威脅 立委籲衛福部建立就醫篩檢機制

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨立委羅廷瑋今天表示，根據疾管署統計，今年1至3月COVID-19重症死亡人數是流感的8.3倍，顯示COVID-19對高風險族群的嚴重威脅，仍需提高警惕。呼籲衛福部應加速與基層診所合作，建立就醫篩檢的SOP機制。

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭及台灣年輕病友協會，今天在立法院共同召開「請新內閣到任就要上手：新冠高危防範應及早，基層篩檢SOP不可少」記者會，呼籲新內閣，應比照流感建立SOP，將基層作為攔截COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症的重要夥伴，守護大醫院醫療量能。

羅廷瑋指出，根據疾管署資料，今年1至3月統計顯示，COVID-19重症死亡人數是流感的8.3倍，顯示COVID-19對高風險族群的嚴重威脅，仍需提高警惕。台灣如何有效攔截輕症、避免中重症發生，是防疫最後一個考驗。

羅廷瑋指出，衛福部應加速與基層診所合作建立COVID-19就醫篩檢的SOP機制，編列相關所需經費，千萬不可以掉以輕心。

與會的台灣年輕病友協會秘書長陳渃晴表示，民眾對COVID-19危害的風險認知遠不如專業醫師來的高，建議疾管署快篩要用在刀口上，將快篩試劑提供給基層診所，針對有症狀的高風險族群，由基層診所在第一線協助控管風險，減輕大醫院的照護及感染管制工作。

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台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，基層診所本身就是地區傳染病防治的第一道防守線，建議透過基層醫師針對有COVID-19症狀的高風險對象提供就診快篩，確認是否確診，才能提供最好的醫療方案。

劉桓睿表示，疾管署應將200多萬個公費篩劑提供給基層診所，並提供就診快篩的合理執行篩檢的服務點值，由基層診所攔截輕症，讓COVID-19死亡人數逐步下降，才能真正安全與病毒共存。（編輯：翟思嘉）1130523