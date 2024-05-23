柯建銘：是否赴立院國情報告 賴總統自有判斷和抉擇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北23日電）總統賴清德會不會赴立法院國情報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，總統是憲法的守護神，沒有人可以站在憲法對立面抵抗憲法，他不能代表賴總統回答問題，「他自有他的判斷和抉擇」，「尊重他的決定，無法代為回答。」

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對賴總統是否赴立法院國情報告，做上述表示。

柯建銘說，總統是憲法的守護神，沒有人可以站在憲法對立面，抵抗憲法。賴總統在選舉時候到目前為止，回應只有一種，「在合法合憲下會來立法院」，展開新的歷史新頁。他不能代表賴總統回答任何問題，賴總統「他自有他的判斷和抉擇」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，柯建銘也說，總統是指派行政院長赴立法院做施政報告並備質詢，立委對行政院長有質詢的權力，基於權力分立及憲法原則，中華民國憲法增修條文第4條也規定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告；因此，「不是備質詢」，不管今天通過的違憲法案，也是一樣，「是國情報告，不是國情備質詢」，哪來總統可以即問即答，又要書面質詢。

柯建銘表示，藍白立委現在還創設一個藐視國會罪、虛偽陳述課以刑責，在總統卸任後，將面對官司，邏輯不通，請藍白立委不要毀憲亂政。（編輯：蘇志宗）1130523