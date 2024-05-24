「我藐視國會」全台串聯 台中民眾齊聚火車站抗議

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）響應「我藐視國會」全台串聯活動，數百民眾今天下午齊聚台中火車站前高喊「反對黑箱、藐視國會」，很多年輕人及媽媽都一起站出來要守護台灣，擔心重蹈香港前例。

抗議國會職權修法，公民團體發起「我藐視國會」全台串聯活動，台中場下午在台中火車站前廣場登場，雖然下著雨，現場仍聚集至少500人，有年輕學生、媽媽及長輩們，大家撐著傘，輪番站出來發表意見，大聲高喊「反對黑箱、藐視國會」，要守護台灣，守護民主。

民進黨市議員李天生、張芬郁、張家銨、江肇國、陳雅惠、林祈烽也低調現身會場，與民眾站在一起。張芬郁表示，沒有討論就沒有民主，不要像10年前的香港一樣，11天就包裹式通過法案，再也回不來了。

張家銨認為，今天的活動完全是民眾自動自發集結，大家一起站出來表達共同理念，所有民眾都關注立法院濫權疑慮。

1名年輕媽媽指出，她想請問民眾黨主席柯文哲，現在這種局面是否就是超越藍綠，她今天站出來是為了小孩，為了守護台灣及守護民主。還有媽媽擔心這樣下去，4年後是不是還有選舉，還能不能像今天這樣自由站出來表達意見。

已經當奶奶的崔小姐表示，她是為了孫子及下一代而站出來，擔心下一代以後怎麼辦，要如何生活，香港就是最好的例子。

民進黨台中市黨部主委李天生認為，國民黨提出的法案太離譜，包裹式的法案，也沒有討論，國民黨選在這個時間點審議法案，而共軍這麼巧就在這個時候進行軍演，藉國會亂象找個藉口軍演，應適可而止，不要將台灣當傻瓜。（編輯：吳協昌）1130524