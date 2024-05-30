紐約州議會通過友台決議 北港媽祖現身慶祝茶會

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）紐約州議會今天通過「台灣傳統日」決議，多位出身台灣的議員聯名舉辦慶祝茶會。北港朝天宮媽祖駐駕祈福，台南十鼓擊樂團展現鼓樂魅力，讓紐約州首府充滿台灣味。

今天適逢紐約州「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day），州議會通過友台決議，強調台灣關係法與對台六項保證是美台關係基石，有助維護台海和平穩定。今年適逢台灣關係法立法45週年，紐約州議會祝賀台灣1月順利完成自由公平的總統大選。

駐紐約辦事處副處長張麗賢、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及紐約中華公所主席朱超然、台灣會館副理事長方秀蓉、紐約台灣商會會長林慶甫等僑界領袖，獲邀以貴賓身分赴議會見證友台決議通過，並在茶會與議員交流，討論台灣與紐約州如何在經貿、教育及文化等方面深化合作。

紐約州議會通過的友台決議分別由州參議會市政委員會主席塞浦維達（Luis Sepulveda）與州眾議會副議長拉莫斯（Phil Ramos）領銜提案。

決議提到，美台共享價值及21世紀願景，自由民主是和平、繁榮、進步的基礎。四方安全對話（Quad）、美日、美韓、美歐、七大工業國集團（G7）、北大西洋公約組織（NATO）等國際峰會多次強調，台海和平穩定對維護自由、開放、安全的印太地區至關重要，而台灣是維護區域和平穩定不可或缺的夥伴。

台灣為美國第8大貿易夥伴，決議指出，美台21世紀貿易倡議首批協定去年6月簽署，有助深化經貿夥伴關係、加強美台貿易流，促進創新之餘，為勞工與企業實現包容性經濟成長。

台灣出生的紐約州參議員劉醇逸、曲怡文等人聯名主持茶會，20多位議會領袖出席。劉醇逸向北港朝天宮、十鼓擊樂團頒贈賀狀。

張麗賢致詞時說，台灣關係法邁入45週年，台灣將持續在區域和平穩定上扮演美國值得信賴的夥伴。欣見紐約州議會以通過友台決議、辦理台灣傳統日茶會，展現對民主台灣的情誼，呼應聯邦政府及國會堅若磐石的友台立場，台灣政府與人民至為感謝。台灣為全球先進半導體製造重鎮，可在紐約州積極發展半導體生態系的過程中扮演建設性角色。

此外，張麗賢肯定與會僑界領袖致力於社區服務，並對促進紐約州與中華民國台灣的友好關係貢獻良多。辦事處將繼續與紐約州府會及僑社密切合作，深化各項交流。（編輯：陳承功）1130530