安平級巡防永康艦交船 蕭美琴：提升海巡執法能量

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（中央社記者張已亷高雄2日電）副總統蕭美琴、海洋委員會主委管碧玲等人今天到高雄旗津中信公司高鼎廠出席「永康艦交船、CG611命名下水暨PP-3520艇交船」聯合典禮，盼藉新艦加入，提升海巡執法能量。

蕭副總統表示，為因應台海周邊多變情勢，海委會透過籌建海巡艦艇發展計畫，2018年起編列新台幣426億元預算，預計到2027年，總計10年的時間當中，打造141艘、總噸位達3萬3200多噸新式海巡艦艇，落實國艦國造精神。

蕭副總統指出，穩健推動國艦國造不僅逐步厚實海洋巡防能量，也為國內造船產業帶來榮景，帶動台灣造船產業鏈發展，估計可創造數千工作機會，帶來千億元以上產值，提升台灣造船產業國際競爭力。

另外，面對台海周邊灰色地帶不斷侵擾，她感謝與肯定海巡人員在第一線展現高度專業，遇突發狀況臨危不亂，期盼有新的船艦與艦艇加入，讓海巡執法能量更加提升，持續累積國家與民間通力合作成果。

蕭副總統說，台灣會因為海洋持續偉大，海洋帶動國家宏觀視野與國際競爭力，讓國家持續進步，並透過海洋與國際接軌。

副總統蕭美琴（中）、中信造船股份有限公司董事長韓碧祥（左）2日在高雄市旗津區中信公司高鼎廠出席交船典禮，將永康艦船模交給海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊長呂家富（右），完成交船儀式。中央社記者張已亷攝 113年6月2日

管碧玲表示，近期海巡署應對中共軍演時，由中信船廠建造萬里艦也在第一線應對中國軍艦，英勇守護國土，並引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說「台灣是世界上最重要國家，不但是電子行業中心，更是全世界的AI中心」，而海巡署就是在守衛這麼重要的地方。

接續由蕭副總統為安平級第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」（CG611）頌命名詞及擲瓶下水，為興建中巡防艦艇祈福，祝福「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利，並由中信造船股份有限公司董事長韓碧祥分別遞交PP-3520艇船模，及永康艦船模給金門海巡隊及南部地區機動海巡隊完成交船儀式。

海洋委員會指出，新造600噸級巡防艦航速35節（時速64公里），高壓水砲射程120公尺，推進系統為噴水推進器，吃水淺使艦機動性高；安平級巡防艦第8艘CG610永康艦船長65.4公尺，船寬14.8公尺，最大航速為44節（時速81公里），續航力達3250浬，武器系統則有鎮海火箭彈、20機砲遙控砲塔並可搭載雄風飛彈。（編輯：黃世雅）1130602