出席警大畢典 賴總統：政府會跟大家站在一起

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（中央社記者葉臻桃園7日電）總統賴清德今天出席中央警察大學畢業典禮時說，從警就是人民的守護者，「政府會跟大家站在一起」，共同肩負社會給予的使命，也會支持警政署創新改革，讓警方辦案技能跟上時代。

賴總統上午出席「中央警察大學113年聯合畢業典禮」致詞時表示，警大是台灣警察教育的最高學府，也是培育警官人才的搖籃，入學門檻高、在校訓練嚴格，每個畢業的同學都是優秀人才，要有很高很強的使命感才能通過警大給予的考驗。

賴總統說，這是他就職以來第一次主持的畢業典禮，能到警大他感到很榮幸；畢業生未來一定都能通過特考、各自分發，一旦脫下畢業袍、換上制服後，就是人民的守護者，「政府會跟大家站在一起，共同肩負起時代和社會給予的使命」。

賴總統也給畢業生三項勉勵，第一點是莫忘當初報考警大的初衷，要切記師長在學校的教誨，在執行公權力時，不管面臨什麼事項，絕不受威脅利誘，貢獻所學所能給國家，服務社會、造福人民。

賴總統說，第二點是不斷精進學能和專業，時代和科技的進步日新月異，要持續不斷精進科技辦案的專業；政府會給予支持，讓學校有新的設備、儀器，讓學生獲得最先進的教學外，也會支持警政署創新改革，給予警察跟上時代的辦案技能。

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賴總統也說，第三點是照顧家庭、孝順父母，工作傑出家庭也能照顧好，才是真正的成功；賴總統也以總統身分下一道命令，「不管哪一天都要快樂的出門，平平安安的回家」。

警大表示，今天的畢業生中，89期1隊的撥穗代表王柏舜是台南子弟，國小及國中求學階段皆以第1名畢業，且曾因科展獲獎，當時皆是由時任台南市長的賴總統手中接下獎項，今天是第4次與賴總統同框，緣分特別。（編輯：張銘坤）1130607