莫迪盼與台緊密聯繫北京施壓 外交部：他國無權置喙

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）中國針對印度總理莫迪連任後表示「期待與台灣建立更緊密聯繫」提出交涉，外交部今天表示，台印就民主選舉結果相互致意是國際慣例，也展現友好情誼及對民主價值堅定信念，他國無權置喙，政府樂願與莫迪政府深化經濟科技等領域合作，建立更緊密友好關係。

外交部中午發布新聞稿表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）在X平台感謝總統賴清德祝賀訊息時表示，期待台印度在經濟及科技領域建立更緊密關係，實現互利共贏。中國外交部就此向印度提出交涉，並妄稱印度對「一中原則」有政治承諾，理應抵制台灣的「政治圖謀」，外交部對此予以嚴正駁斥。

外交部指出，各國對於印度順利完成國會選舉並由莫迪勝選連任事均紛紛表達祝賀之際，中國卻以政治脅迫恫嚇及散播各項謬論，企圖混淆國際視聽，更凸顯其威權體制本質。台印就民主選舉結果相互致意不僅是國際慣例，也充分展現雙方友好情誼及對民主普世價值堅定信念，他國無權置喙。

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外交部提到，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會普遍公認的現狀。台灣積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不會因為中國的威嚇逼迫而退讓，更不會因為中國謬稱台灣是其一部分，就改變台灣的主權地位。

外交部強調，台灣堅持以自由、民主、人權的共享價值與國際社會交往，也致力在互惠互利的合作中與各國共創雙贏。反觀中國無理蠻橫施壓及威嚇台灣國際友人的做法，只會徒增負面效果。政府樂願與印度莫迪政府深化經濟與科技等領域的合作，持續建立更緊密的友好關係，並將堅守民主陣線，積極與理念相近國家共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：張若瑤）1130607