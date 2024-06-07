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立委促再生能源防弊 提違規者拒買及斷銀根規範

2024/6/7 16:06
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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委郭國文等人今天說，各界關注再生能源發展，為了要防弊去污，呼籲台電躉購綠電時，若電廠出現違規情事應停止購買，而且為避免資金流向不肖業者，面對違規業者，銀行應該握有停止撥款的權力。

受邀出席記者會的經濟部能源署副署長李君禮表示，關於遊戲規則部分，能源署會將相關規範公告。農業部資源永續利用司副司長王玉真指出，認同相關去污防弊措施，將修法增訂終止躉購的相關條款。

民進黨立委郭國文、賴惠員、蔡易餘今天在立法院召開記者會，除提及檢方起訴台南光電案，也關心光電案廠施工時影響周遭居民及環境，而在特定政客操作下，導致光電被汙名化，因此他們上述訴求，希望防弊去污，重拾再生能源名聲。

關於何處能設光電廠，郭國文認為，按照現在的狀況，不只業者不知道，恐怕連主管機關都不知道，因此他們今天開記者會，要求主管機關制訂遊戲規則，讓審查公開透明。

郭國文說，台電躉購綠電前，應確保周遭環境監測數據符合環境評估要求，超出者可退回環境審查委員會，若電廠出現違規情事，台電應停止購買。

郭國文最後提到，為避免資金流向不肖業者，面對違規業者，銀行應該握有停止撥款的權力；若業者遭撤銷籌設許可，形同失去貸款基礎，銀行就應該收回款項。（編輯：蘇志宗）1130607

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