嚴重違反偵查不公開 監院糾正警政署、調查局

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委高涌誠今天說，近年司法警察機關常以宣導犯罪預防、媒體關注或洽詢為由，未依規定發布刑案新聞或洩漏偵查資訊，違反偵查不公開情形嚴重，監院通過糾正內政部警政署及法務部調查局。

監察委員高涌誠、王美玉、趙永清透過新聞稿表示，監察院司法及獄政、內政及族群、交通及採購委員會聯席會議今天通過3人所提調查報告，糾正內政部警政署及法務部調查局。

監委指出，無罪推定原則為民主法治國家公認的原則，各種形式的人民公審，被國際社會視為踐踏人權的野蠻國家的不文明象徵。目前國民參審案件雖尚無經媒體大幅報導的重大矚目案件，但應未雨綢繆，避免因社會氛圍及預判有罪結論，導致擔任國民法官的人民，對案件產生先入為主的偏見。

調查發現，從民國108年「偵查不公開作業辦法」修正以來，司法警察機關違反偵查不公開情形極為嚴重。司法警察機關公開偵查中資訊，應限於對社會治安有重大影響的案件，有告知民眾注意防範必要、籲請協助指認等例外情形。

監委說，但媒體報導充斥一般竊盜、單純鬥毆或傷害、毀損糾紛、賭博、酒駕公共危險等新聞，警察機關又經常以宣導犯罪預防、媒體關注或洽詢為由，濫發新聞資料，違反偵查不公開原則。

監委指出，辦案人員經常提供媒體密錄器或監視器畫面、出示證物、透露詢問內容，導致現今犯罪新聞報導充斥大量員警追逐、逮捕或與犯嫌查證對話等畫面，不當揭露偵查影音資料。

監委說，偵查不公開作業辦法在108年修正時，已刪除將「被告到案，犯行查證明確」作為公開事由，禁止偵辦人員對犯嫌行為作出預斷。但警政署訂頒的注意要點卻仍列為向媒體公開的首要判斷要件，導致警察機關屢發生向媒體記者說明案情、透漏被告具體供述內容、調查結論等情事，易導致犯嫌有罪的印象。

監委表示，該作業辦法未將警察拘提或通知接受詢問等作為，列為不得公開的範圍，經常可見犯罪嫌疑人接受警詢及移送地檢署時，遭聞訊而來的媒體貼近拍攝、採訪；也有警察機關提供犯嫌接受警詢、被害人報案的照片，都違反偵查不公開原則。

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監委說，少數警察機關提供媒體少年觸法或保護事件當事人、性剝削案件被害人的影像，違反少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法，以及人口販運防制法等規定。

調查報告指出，媒體報導或評論偵審中案件，涉及新聞自由及媒體生態，難以直接以法律限制。國家通訊傳播委員會應妥適運用行政指導、教育訓練等措施宣導無罪推定原則，並研議促成網路媒體及數位平台建立各別行業的專業倫理，督促媒體公會將國民法官法相關規定，列入新聞製播的自律規範。（編輯：張均懋）1130612