慶祝100週年校慶 陸軍官校16日下午開放民眾參觀

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（中央社記者吳書緯台北13日電）陸軍官校16日建校100週年校慶，當天上午舉辦閱兵分列暨校慶典禮，下午營區開放民眾參觀。有關部分退役將領沒收到校慶邀請函，陸軍表示，不是所有退役將領都在受邀之列，邀請名單是透過校友總會彙整，與校方協調後確認。

國防部今天舉行例行記者會，主題為「黃埔建校一百週年校慶活動規劃」與「民國113年全民國防教育暑期戰鬥營活動說明」。

陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，陸軍官校自民國13年黃埔創校，16日適逢建校100週年校慶，陸軍擴大舉辦系列活動，上午辦理閱兵分列暨校慶典禮，下午為營區開放活動，以凝聚國人愛國信念、提升全民國防意識。

退役陸軍少將、桃園市議員于北辰日前表示並未收到陸軍官校校慶邀請函；陳建義說明，校慶邀請函寄發對象，不是退役將領都在受邀之列，歷年校慶也都是以畢業40、50、60週年的校友為主要邀請對象，邀請名單是透過校友總會彙整和校方協調確認。

陳建義表示，百年校慶儀程隆重，陸軍有特定邀請對象，包含政府官員、歷任國防部長、參謀總長、退役上將、歷任官校校長，以及有軍事交流互動的國外軍校校長、駐台使節、立委、地方仕紳等；所以要考量動線和席位問題，當天共有約2500個席位。

至於中國積極拉攏陸官校友赴中參與黃埔校慶，陳建義表示，軍方透過退輔會資訊掌握，在退輔會積極宣導下，只有極少數人員去中國大陸參加活動，退輔會也提醒退役軍人，不要落入中共認知戰、統戰陷阱，根據軍方掌握，陸軍官校校友參加鳳山陸官百年校慶，相當踴躍。

陳建義指出，16日閱兵分列暨校慶典禮是由總統賴清德主持；至於是否會在長官致詞傳達陸軍官校的「正統」立場，陳建義說，陸軍官校肇建於黃埔，傳揚於鳳山，「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」。

陸軍表示，校慶相關活動規劃分別為15日晚間6時10分至8時10分的音樂晚會暨煙火施放，此項活動不對外開放；其次是16日上午9時至下午1時的校慶典禮，此項活動亦不對外開放；最後為16日下午1時10分至5時30分的營區開放活動，開放一般民眾攜帶中華民國國籍證明入營參觀，最後入營時間為下午4時30分。

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陸軍提醒，參訪民眾記得攜帶中華民國國民身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並配合管制人員引導進入營區，外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。

陸軍指出，當天營區開放活動項目包含黃埔建校百年特展、埔光聯展、三軍樂儀隊、中正預校樂旗隊、陸軍專校戰鼓隊表演、綜合近戰格鬥、橄欖球、足球友誼賽、軍樂隊踩街遊行、人才招募博覽會、社團表演、軍事活動體驗、合理冒險體驗及胖卡車美食區。（編輯：郭無患）1130613