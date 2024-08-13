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柯文哲接見石破茂 就東亞外交軍事議題交換意見

2024/8/13 21:51
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（中央社記者蘇龍麒台北13日電）民眾黨主席柯文哲今晚在臉書發文指出，今天在民眾黨立委吳春城陪同下，接見日本自民黨眾議員石破茂率領的「思考日本安全保障議員之會」訪問團，就東亞外交及軍事議題交換意見。

而總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見石破茂等一行人。國民黨主席朱立倫也透過新聞稿指出，下午與石破茂會見。副總統蕭美琴則是12日下午接見石破茂訪團。

柯文哲指出，今天與吳春城及黨內幹部，一起跟石破茂率領的跨黨派國會議員所組成「思考日本安全保障議員之會」，就東亞外交及軍事議題交換意見。

柯文哲表示，石破茂被視為日本首相熱門人選，但自嘲「被說可能當上首相已經13年了」。

柯文哲指出，石破茂說未來的選舉結果如何很難說，但認同他說的「當醫生治療癌症，不是只有把腫瘤切乾淨，而是讓病患幸福生活」，石破茂認為政治人物的目標就是讓人民過好生活。

柯文哲說，一個小時的交流中，也和日本跨黨派的議員們，談到了少子化、核能存廢等問題。同時也分享了民眾黨的近況，即使遇到措折，也能從錯誤中學習，反省改進、繼續前進，讓民眾黨變得更好。

他謝謝石破茂率領的訪問團，給予許多啟發，也期望台日兩國持續深化友好關係。（編輯：林興盟）1130813

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