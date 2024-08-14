綠盼開臨時會處理人事同意案 立院黨團協商無共識

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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商有關考試院與NCC委員人事同意權等二案。協商過程中，民進黨團希望能召開臨時會，國民黨團說不會主動要求召開，民眾黨團則反對召開臨時會在8月底前處理這兩項人事案，朝野黨團協商無共識。

韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商有關第14屆考試院人事同意權、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權等二案。鑑於NCC有4名委員任期已於今年7月31日屆滿，考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期則將於8月31日屆滿，民進黨團8月2日發函給韓國瑜，希望儘速召集朝野黨團協商。

今天朝野協商會議一開始，韓國瑜說，國民黨團總召傅崐萁家裡有喪事，重孝在身，沒辦法參加黨團協商；民進黨團總召柯建銘因為身體不適，也無法出席今天黨團協商。

韓國瑜於黨團協商散會前宣告，各黨團對於召開臨時會有不同意見，同時，上會期最後一次院會通過國情報告相關決議，但各黨團沒有明確的邀請時間，請各黨團溝通之後再來辦理後續事宜。

對於韓國瑜的裁示，與會民進黨團幹事長吳思瑤急喊，「不行，還沒有決定」，大家再思考一下結論，今天主題是講兩個人事同意權案，沒有國情報告議題。

吳思瑤表示，各黨團對於召開臨時會有不同意見，可否請各黨團委員再進行處理。

朝野黨團協商過程中，吳思瑤表示，行使人事同意權是法定義務，立委共同的職責、朝野共同的責任，如果能夠召開臨時會處理人事同意權案，也可以避免考試院、NCC相關人事空窗期，她相信立委都會認真審查，不是放水或背書。

與會民進黨團立委洪申翰也說，期待能夠召開臨時會處理人事同意權案，民進黨團有這樣的期待。

國民黨團書記長洪孟楷指出，召開臨時會必須遇到重大事件發生或1/4立委的連署。國民黨團立場非常明確，身為在野黨不可能主動要求召開臨時會，不可能幫執政黨人事背書。

他說，關於人事同意權的行使，立法部門從頭到尾也沒有延宕。至於明年國家考試日程已經規劃完畢，也請執政黨不要以延宕或空轉的理由，要求在野黨必須「同意」人事同意權案。

民眾黨團總召黃國昌指出，民眾黨團之前開了兩次黨團會議，全體成員反對召開臨時會在8月底前處理這兩項人事同意權案。審查這兩個機關人事同意權本來就是立法院職權，但民眾黨團在7月初就呼籲趕快處理，並主張延會，當時也沒被民進黨團接受。

黃國昌建議，立法院下會期可以早點開議，可於9月6日開議，趕快開始工作，不必拖到9月底才開議。

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朝野各黨團經過三輪發言闡述立場，仍未有交集。對於召開臨時會沒有共識，韓國瑜最後裁示，由於各黨團對於召開臨時會有不同意見，請各黨團依法提出，收到後再行處理。

此外，今天協商過程中，吳思瑤說，柯建銘到昨晚都還是希望能出席協商，但今早身體仍感不適，膝蓋嚴重疼痛。韓國瑜開玩笑說，特別懷念柯建銘，柯建銘不在場，「像是酸辣湯少了胡椒」，柯建銘因為膝蓋痛，30年來第一次缺席朝野協商，他猜想柯建銘在看了電視一定非常著急。（編輯：翟思嘉）1130814