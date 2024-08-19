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國民黨觀選團抵美 將出席民主黨代表大會

2024/8/19 11:09
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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨表示，國民黨觀選團今天抵達美國，將出席在芝加哥舉行的民主黨黨代表大會。訪團成員、國民黨發言人楊智伃表示，美國總統大選攸關全球國際政治經濟局勢的發展，國民黨在美觀選，將美國總統大選最新動態呈現給台灣人民。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨觀選團於今天稍早抵達芝加哥國際機場，將參與美國民主黨全國黨代表大會（DNC），代表團抵達後隨即前往主辦城市伊利諾州芝加哥，預計隔日一早展開密集拜會行程。

國民黨表示，觀選團一早將參與芝加哥辦事處聽取美國政治選情簡報，接著拜會貝克．麥堅時國際律師事務所（Baker McKenzie），針對美國大選對經貿及科技法案的影響；隨後參與由聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯眾議員（Hakeem Jeffries）主持的「紐約x芝加哥」餐會；晚間將參與民主黨全國代表大會第一天議程。

觀選團成員、國民黨發言人楊智伃表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於7月派出共和黨訪問團、8月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨聯邦參眾議員、各州重要代表人物及智庫。

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楊智伃表示，美國總統大選全球矚目，其當選人及政黨政策，將攸關全球國際政治經濟局勢的發展。國民黨在美觀選，將呈現美國民主黨全代會現場、民主黨政綱政策邏輯，黨內各界及智庫對於重要議題的主張，讓台灣人民瞭解最新選舉動態。

國民黨指出，此次國民黨觀選團成員包括國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、國民黨駐美代表秦日新、發言人楊智伃等人。（編輯：謝佳珍）1130819

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