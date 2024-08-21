總統22日主持健康台灣委員會 聚焦健保永續改革

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德擔任召集人的健康台灣推動委員會22日舉行首場會議，將由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署長石崇良報告「健保永續-改革及優化」。府院人士今天說，首場會議直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。

府院人士下午表示，總統賴清德選前多次強調，健保制度是台灣的驕傲，明年將迎來健保30年，為求下一階段永續發展，勢必需要邀集醫界共同商討，推動改革工作。這次健康台灣推動委員會首場，直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。

該人士說，下週即將迎來新政府團隊就職滿100天，賴總統拋出的「健康台灣」願景並非口號，具體包括推動食品安全建設計畫、兒童醫療照護計畫優化、護理人力政策整備、推出百億癌症新藥基金、擴大心理健康支持方案、強化原住民族健康、智慧醫療結合健康照顧等。

府院人士指出，明年度中央政府總預算案預計將投入新台幣607億元，擴大醫療投資，打造「健康台灣」。包括癌症新藥基金將挹注50億元，推動「第5期國家癌症防治計畫」，也將持續推動888計畫，同時啟動「在宅急症照護試辦計畫」，確保長照與醫療銜接整合。

心理健康部分，府院人士說，廣受青壯年好評的心理健康支持方案，擴大為15到45歲青壯世代都可以使用；新政府節奏明快，逐步兌現政見，從生理健康到心理健康，政府都要照顧與支持。

針對醫療工作環境、護理人力提升，該人士表示，政府已經展開各項計畫與方案，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，凸顯賴總統相當重視基層醫護工作環境議題，預期也將成為會中討論重點之一。

健康台灣推動委員會有9位顧問，20位委員。顧問包括北部的台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、長庚醫療體系決策委員會主任委員程文俊、亞東醫院院長邱冠明、中研院生醫轉譯研究中心召集人張鴻仁；中部的彰化基督教醫院總院長陳穆寬；南部的台南市立安南醫院院長林聖哲、高雄醫學大學校長余明隆；東部的花蓮慈濟醫院院長林欣榮。

委員方面，政府機關代表為國發會主委劉鏡清、教育部長鄭英耀。智慧醫療領域由台中榮民總醫院院長陳適安出任委員、兒童身心健康由台大醫院副院長高淑芬出任、長照結合醫療由台大北護分院院長詹鼎正出任、新興傳染病領域由成大小兒感染科主任沈靜芬出任、優化醫療與健保永續由醫師公會全國聯合會理事長周慶明與醫策會副董事長蔡森田出任。

三高防治專業領域由台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國出任委員、三高防治888計畫部分由中華民國心臟學會理事長李貽恒出任。

婦女醫療專業領域由台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈出任委員、兒童健康領域由台灣兒科醫學會理事長倪衍玄出任、癌症防治由成大醫學院院長沈延盛出任、精神醫療與心理支持領域由中國醫藥大學神經及認知科研所教授兼所長蘇冠賓出任、再生醫學與生醫研發領域由中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員謝清河出任。

流行病學領域由中研院生物醫學科學研究所退休研究員何美鄉出任委員、原民醫療部分由台灣原住民醫學學會理事長林德文出任、全民健康促進由台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁出任。

社區營造領域由台北市醫師公會理事長洪德仁出任委員、優化營養與全齡健康部分由營養師公會全國聯合會理事長郭素娥出任。（編輯：謝佳珍）1130821