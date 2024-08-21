蕭副總統：提升全民數位韌性 打造前瞻治理環境

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（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統蕭美琴今天出席「2024亞太區域網路治理論壇與台灣網路治理論壇聯合年會開幕活動」，她說，政府積極強化及提升台灣全民數位韌性，持續推動數位人才培育與數位賦能，追求創新永續且具韌性及前瞻性的科技升級與轉型。

蕭副總統致詞表示，上次在台灣舉辦年會是2016年，這8年間，網路環境、科技及政府治理等方面已有許多變化，也因為數位新科技的日新月異，有時讓法規環境和治理結構無法及時因應，所以這次活動舉辦的時間非常適切。

副總統指出，在數位化時代，全球網路治理變得相當重要且關鍵。台灣作為國際社會的一員，積極參與各項國際活動，除了提升數位競爭力，更履行國際責任和義務，共同推動全球網路治理的多方利害關係人模式（the multistakeholder model）。

蕭副總統提到，網路正以無遠弗屆且驚人的速度發展，除了改變經濟結構、影響社會文化，更為人類生活模式帶來巨大變革。台灣的數位政策發展方向，強調多方利害關係人的網路治理模式，目的在於建立具有自由安全、具有韌性的網路生態系統。

副總統表示，為了因應全球數位浪潮，台灣已於2022年成立數位發展部，整合資訊、資安、電信、網路傳播各領域，推動台灣的數位轉型，促進數位經濟發展及國家數位轉型。如同稍早數發部長黃彥男所言，數發部的職責包括網路安全、打擊詐騙、推動台灣產業數位轉型，同時也要確保台灣網路環境具備韌性，足以抵禦各種挑戰及破壞，並讓台灣與世界連結。

副總統說，在地緣政治風險、全球局勢發展及自然災害的挑戰下，積極強化及提升台灣全民的數位韌性至關重要。特別是，台灣是掌握半導體先進製程技術及在AI浪潮中居樞紐地位，也是「全球民主供應鏈」的關鍵，台海的安全攸關全世界的利益。

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她提到，政府持續推動協助數位人才培育與數位賦能，鏈結產業與國際人才，集結各領域產業的力量，發揮台灣在AI及ICT等產業的優勢，提升台灣的技術創新，打造更全面、更具韌性及前瞻性的科技與數位治理環境。

副總統表示，未來，台灣除了是科技的台灣、世界的台灣，也是以人為本的台灣。會善用科技解決社會問題，用社會需求帶動數位轉型，在數位及科技發展過程中優先考慮民眾需求，建立更全面、包容、具前瞻性的科技治理及數位治理。（編輯：翟思嘉）1130821