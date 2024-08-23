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卓榮泰核定新式潛艦計畫 綠委盼國防安全朝野團結

2024/8/23 12:04
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（中央社記者王揚宇台北23日電）針對行政院長卓榮泰核定7艘新式潛艦計畫，民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵今天受訪表示，增加國防安全應該是全民共識，尤其面對中國的威脅，要事先做規劃，把預算匡列下來，希望朝野團結一致。

各界關注潛艦計畫期程，行政院22日表示，卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約新台幣2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今天在立法院接受媒體聯訪。媒體詢問，在野陣營質疑原型艦海鯤潛艦尚未完成海上測試（SAT）就編列預算，是否要規避監督。

林楚茵說明，增加國防安全應該是全民共識，尤其面對中國威脅、文攻武嚇樣樣都來，有關於潛艦預算，這要事先做計畫、把預算匡列下來，這很重要，而且當預算匡列下來後，再依照進度核撥相關款項，有其必要性，不知道在野黨是否是換另一種方式杯葛潛艦預算。

林楚茵認為，朝野對於國防安全應該要有最高的共識，儘管朝野政黨在政治立場上有所不同，但對於國防安全及外交上，應該團結一致，因此針對預算的編列，她認同要先把預算做有規劃性的匡列與編列，至於相關測試，過程中一定有安全及專業把關，身為民進黨立委、立法院外交及國防委員會成員，會嚴格把關。

此外，行政院會22日通過明年度總預算案，歲入歲出皆逾3兆元創新高。

莊瑞雄強調，錢要花在刀口上，期待行政院提出的總預算，在立法院可以受到各黨的支持。（編輯：張若瑤）1130823

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卓榮泰核定7艘新式潛艦計畫 14年投入2840億
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